mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Несколько жителей Башкирии стали жертвами аферистов в канун отпуска

11 июня 2018, 12:00
Приобретение путевки через интернет обернулось мошенничеством.

В полицию города Белорецка обратилась 48-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По словам женщины, она решила приобретись путевку на курорт не через туроператора, а напрямую в пансионате южного города. Для бронирования путевки она перевела 17 тысяч рублей, однако через некоторое место обнаружила вместе сайта пансионата предупреждение о том, что данный ресурс был создан мошенниками.

Вскоре с полицию Белорецка обратилась с похожим заявлением еще одна жертва мошенников – 42-летний горожанин, потерявший целых 104 тысяч рублей.

Аналогичные факты мошенничества были зафиксированы в городах Стерлитамак и Дюртюли.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Расследование продолжается.

Материалы по теме
Аферисты выманили у пожилой уфимки полмиллиона, прикинувшись ее сыномВ Уфа полиция задержала афериста, торговавшего поддельными полисами ОСАГО
#Новости#Мошенничество#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48