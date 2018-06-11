Несколько жителей Башкирии стали жертвами аферистов в канун отпуска

По словам женщины, она решила приобретись путевку на курорт не через туроператора, а напрямую в пансионате южного города. Для бронирования путевки она перевела 17 тысяч рублей, однако через некоторое место обнаружила вместе сайта пансионата предупреждение о том, что данный ресурс был создан мошенниками.