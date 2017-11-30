Аферисты выманили у пожилой уфимки полмиллиона, прикинувшись ее сыном
Сегодня, 11:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: mvdlnr.ru
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Все свои накопления пенсионерка отдала мнимому адвокату ее сына.
В Уфе попала в беду 80-летняя женщина, поверившая звонку, поступившему якобы от ее сына, который сообщил, что он сбил человека и нуждается в деньгах, чтобы «замять дело».
Перепуганная пенсионерка отдала 500 тысяч рублей незнакомцу, который представился адвокатом, защищающим ее сына. Только после этого она догадалась позвонить сыну. Убедившись, что с ним все в порядке и ни в какое ДТП мужчина не попадал, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск мошенников. Стражи порядка обратились к людям пожилого возраста и их детям с просьбой быть внимательнее и не доверять звонкам мошенников.
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