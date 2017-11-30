Аферисты выманили у пожилой уфимки полмиллиона, прикинувшись ее сыном

Все свои накопления пенсионерка отдала мнимому адвокату ее сына.

В Уфе попала в беду 80-летняя женщина, поверившая звонку, поступившему якобы от ее сына, который сообщил, что он сбил человека и нуждается в деньгах, чтобы «замять дело».

Перепуганная пенсионерка отдала 500 тысяч рублей незнакомцу, который представился адвокатом, защищающим ее сына. Только после этого она догадалась позвонить сыну. Убедившись, что с ним все в порядке и ни в какое ДТП мужчина не попадал, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.