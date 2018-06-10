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В Уфе экстренные службы будут работать в режиме «Повышенной готовности»

10 июня 2018, 11:46
Подобная подстраховка проводится для обеспечения безопасности людей во время грядущих праздников.

8 июня на официальном сайте администрации Уфы появилось распоряжение о введении режима «Повышенная готовность», согласно которому в праздничные июньские дни установится режим постоянной готовности на возможные чрезвычайные ситуации.

Так, во время празднования Дня России 12 июня и религиозного праздника Ураза-Байрам 15 июня, вводится режим функционирования «Повышенная готовность» с 18:00 9 июня до 09:00 13 июня и с 18:00 14 июня до 09:00 18 июня для органов управления и сил территориального Уфимского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также диспетчерам «Управления гражданской защиты» предстоит обмениваться информацией с "Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ".

Контролировать распоряжение будет первый замглавы администрации горда Хусаинов Салават Сахиевич.

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