В Уфе экстренные службы будут работать в режиме «Повышенной готовности»

Так, во время празднования Дня России 12 июня и религиозного праздника Ураза-Байрам 15 июня, вводится режим функционирования «Повышенная готовность» с 18:00 9 июня до 09:00 13 июня и с 18:00 14 июня до 09:00 18 июня для органов управления и сил территориального Уфимского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.