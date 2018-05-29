В Уфе в День города могут перекрыть проспект Октября из-за Элвина Грея

- Надо быть готовыми к тому, что на бесплатный концерт этого исполнителя, который пользуется большой популярностью, могут приехать его поклонники из других районов республики и даже из соседних регионов, - предположил Ирек Ялалов. - Недавно он проводил концерты в Татарстане и собрал там стадион. Поэтому подготовьте две концепции проведения концерта в зависимости от количество посетителей. Не исключено, что придется даже перекрыть проспект Октября, если соберется слишком большое количество зрителей.