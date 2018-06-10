В день города прозвучит абсолютно новая песня об Уфе

Во время концерта прозвучит абсолютно новая песня об Уфе, автором которой является заместитель гендиректора Международной Ассамблеи крупных городов и столиц Юрий Николаевич Васюнькин. Песня была написана во время проведения форума МАГ осенью 2016 года.