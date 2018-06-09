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Россия выиграла у Китая в волейбольной Лиге наций в Уфе

9 июня 2018, 22:35
Правда, далось это с большими нервами.

9 июня в Уфе третий тур предварительного этапа волейбольной Лиги наций продолжился двумя матчами: Бразилия играла с Ираном, а Россия - с Китаем.

Первый матч завершился победой Бразилии над Ираном - 3:2. Сборная России победила Китай - 3:0, однако зрителям это стоило больших нервов.

Первый сет начался вроде бы удачно для россиян, повели в счете, но к первому техническому перерыву вперед вырвались китайские волейболисты. Разрыв в счете сохранился и ко второму техническому перерыву. Российская сборная сумела собраться и завершить сет со счетом 25:23.

Похожую картину зрители наблюдали и во втором сете. И счет на табло повторился - 25:23.

Третий сет затянулся. Был момент, когда судья решил, что российский игрок коснулся сетки, и только видеоповтор спас сборную России от поражения в сете. На табло какое-то время даже значились цифры 28:26 в пользу Китая. Но сетки коснулся кто-то из китайцев, и и гра продолжилась

В конечном счете Россия победила 31:29, что означало победу в матче - 3:0.

Завтра России предстоит сыграть со сборной Ирана, которая показала неплохую игру с Бразилией. Начало матча 10 июня на "Уфа-Арене" в 19.00.

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