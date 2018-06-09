Россия выиграла у Китая в волейбольной Лиге наций в Уфе

Третий сет затянулся. Был момент, когда судья решил, что российский игрок коснулся сетки, и только видеоповтор спас сборную России от поражения в сете. На табло какое-то время даже значились цифры 28:26 в пользу Китая. Но сетки коснулся кто-то из китайцев, и и гра продолжилась