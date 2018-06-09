Волейбольная Лига наций в Уфе: Как Россия с Бразилией играла

Волейбольная Лига наций в Уфе: Как Россия с Бразилией игралаВидео
Вчера, 20:30Александр Лозгачев
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Видеорепортаж со стартового матча третьего тура предварительного этапа международного волейбольного турнира.
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Видео: Александр Лозгачев, Mkset.ru
Сюжеты: Видео
В репортаже вы увидите атмосферу матча, послематчевые комментарии игроков сборных России и Бразилии и маскота турнира.
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