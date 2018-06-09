В Уфе сборная России уступила Бразилии в волейбольной Лиге наций

Турнир в Уфе открылся матчем сборных Ирана и Китая. Игра началась во второй половине дня 8 июня в "Уфа-Арене".

С первых минут иранские волейболисты повели в счете и закончили партию с результатом 25:19 в свою пользу.

Немного передохнув, соперники начали второй игровой отрезок. И вновь иранцы сразу берут игру в свои руки – 3:0.

И наконец итоговые цифры – 25:20 и 2:0 по сетам впереди сборная Ирана.

Третий сет пошел по другому сценарию. Вдохновленные китайцы повели в счете 3:0. Похоже, просто так иранцам выиграть не удастся.

Все-таки не хватило пороху у спортсменов из Китая – хотя он и был изобретен именно в этой стране. И окончательный счет – 25:15.

Первый матч завершен. Иран – Китай – 3:0.

В семь вечера 8 июня подошло время главного события не только игрового дня, но и всего уфимского тура. Матч самых принципиальных и непримиримых соперников, Россия – Бразилия.

Трибуны постепенно заполнились почти полностью. Практически – аншлаг! Идет равная борьба на площадке, гости вырываются вперед 7:5. Блестящий эйс россиян и равенство 7:7!

Очко в очко идут команды 13:13. Ошибаются наши волейболисты часто в простых ситуациях – уже 20:23. Итог первого сета – 21:25, бразильцы ведут по сетам 1:0.

Начало второго сета еще хуже – 0:3. Надо собираться и давать бой. Уступаем 5 очков – 5:10, тревожно…

И вот уже 9:10! Начинаем показывать характер!

14:19 – класс южноамериканцев выше. И второй сет остается за Бразилией – 20:25.

Третий сет начинаем с оптимизмом – 1:0! Впервые отрываемся на 2 очка – 7:5!

А вот уже и 4 очка – 11:7, неужели возьмем эту партию? 13:8!!! Бразильцы тоже не железные!

Классно работает наш блок – 14:8.

Очнулись наши соперники и стали потихоньку приближаться – 15:11. Опять четкий тройной блок россиян – 16:11.

17:13 – нужно терпеть и дожать оппонентов по площадке. Очередной гвоздь забивает Мусэргский – 18:14.

20:17. До победы остается 5 очков…

21:20 – берем тайм-аут. 23:22 – развязка близка… Есть!!! Не выдержали бразильцы – 27:25! Счет 2:1 по сетам ведут представители Южной Америки.

Четвертый сет начинается – пока 2:2. А через несколько минут наши посыпались – 3:7…

Игра идет так же, как в первых двух сетах. Уступаем без шансов – 9:15.

13:21 – фактически матч скоро закончится, увы – не в нашу пользу. Финальный счет 18:25 и 3:1 по сетам в пользу Бразилии.

Самым результативным российским игроком стал Константин Бакун, в активе которого 20 очков. Еще один россиянин Егор Клюка набрал 11 баллов.

Помимо матча с бразильцами российским волейболистам в рамках третьего тура Лиги наций в Уфе предстоит сыграть с командами Китая (9 июня, 19.00) и Ирана (10 июня, 19.00).