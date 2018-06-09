Память о репрессиях: Карточки в МВД уничтожают или нет

Там Прудовскому заявили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. Также начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин сообщил, что есть межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ».