В Уфе вспомнят жертв политических репрессий

30 октября отмечается в нашей стране как день памяти жертв советских репрессий.

29 октября с 15:00 до 16:30 на территории Сергиевского кладбища у Памятника жертвам политических репрессий в Уфе пройдет День памяти жертв политических репрессий, стало известно Медиакорсети.