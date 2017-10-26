В Уфе вспомнят жертв политических репрессий

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30 октября отмечается в нашей стране как день памяти жертв советских репрессий.
29 октября с 15:00 до 16:30 на территории Сергиевского кладбища у Памятника жертвам политических репрессий в Уфе пройдет День памяти жертв политических репрессий, стало известно Медиакорсети.
На акции памяти прочтут имена людей, которые подверглись репрессиям. Можно приносить записки с именами своих родных, погибших и пострадавших в застенках ГУЛАГа. В записке нужно прописать ФИО, профессию, дату ареста или гибели человека и какие-либо дополнительные сведения.
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