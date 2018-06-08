В Уфе начался международный фестиваль «Урал моно – 2018»

Вечер знакомств гостей прошел в парке имени культуры и отдыха Гафури. Праздник начался с выступления кураиста Мурата Джанизакова, а завершился первый день форума выступлением звезды башкирской эстрады, члена жюри «Урал моно» Дианы Ишниязовой. На протяжении праздника участники проходили особенный квест для того, чтобы выяснить лайн-ап мероприятия.