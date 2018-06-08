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В Уфе начался международный фестиваль «Урал моно – 2018»

8 июня 2018, 12:05
Концерт участников фестиваля и награждение победителей пройдет уже сегодня вечером.

В Уфе начался международный конкурс-фестиваль тюркской молодежи «Урал моңо - 2018», сообщили в пресс-службе минкульта республики. На фестиваль съехались лучшие творческие коллективы и исполнители из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сахи (Якутии), Дагестана, Алтая, Тывы, Татарстана, Башкирии, Москвы и Астраханской области.

Вечер знакомств гостей прошел в парке имени культуры и отдыха Гафури. Праздник начался с выступления кураиста Мурата Джанизакова, а завершился первый день форума выступлением звезды башкирской эстрады, члена жюри «Урал моно» Дианы Ишниязовой. На протяжении праздника участники проходили особенный квест для того, чтобы выяснить лайн-ап мероприятия.

8 июня в 10.00 часов начнутся отборочные прослушивания. А в 19.00 в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова состоится концерт участников фестиваля и награждение победителей.

Напомним, что сегодня, 8 июня, в Уфе также открывается Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».

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