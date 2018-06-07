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В Уфе эпилептика оставили при смерти без жизненно важных лекарств

7 июня 2018, 12:11
Минздрав республики должен будет компенсировать затраты.

Кировский районный суд вынес решение о компенсации расходов эпилептику, который был вынужден покупать жизненно-важные лекарства за свой счет, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Ежемесячно мужчина больной эпилепсией должен был получать «Окскарбазепин», «Лакосамид» и «Леветрирацетам». Рецепты выписывались, однако не выдавались из-за отсутствия их в наличии. Сумма, потраченная на лекарства, составила 29945 рублей.

Сейчас министерство здравоохранения обязано компенсировать расходы больному гражданину по решению суда.

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