В Молодёжном театре Уфы готовят премьеру к закрытию сезона

- Здесь маленький дворик кажется огромным, а на двадцать копеек можно купить самое вкусное в мире мороженое. И даже вражда бабушек – не беда, потому что их бескрайняя любовь делает мальчика по-настоящему счастливым. Лишь с годами Лёвушка понимает, что эта трепетная забота и есть настоящее сокровище.