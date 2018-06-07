В Молодёжном театре Уфы готовят премьеру к закрытию сезона

28 и 29 июня русская труппа представит вечерний спектакль «Лёвушка» по одноимённой повести Анатолия Крыма. Автор постановки - главный режиссер русской труппы театра Мусалим Кульбаев. По его словам, жанр «Лёвушки» – лирическая комедия, ностальгическая повесть, "самый настоящий билет в детство".
- Здесь маленький дворик кажется огромным, а на двадцать копеек можно купить самое вкусное в мире мороженое. И даже вражда бабушек – не беда, потому что их бескрайняя любовь делает мальчика по-настоящему счастливым. Лишь с годами Лёвушка понимает, что эта трепетная забота и есть настоящее сокровище.
Над спектаклем работают художник-постановщик Юлия Гилязова, хореограф Александр Родионов, музыкальный руководитель Ришат Сагитов. Более того, по задумке режиссёра, в постановке участвует хулиганистый «дворовый оркестр», предводителем которого станет Александр Каргальцев. В спектакле задействована практически вся русская труппа НМТ РБ им. М. Карима. Главную роль Лёвушки в дубле исполнят молодые артисты Дмитрий Гусев и Ильяс Хасаншин.
Башкирская труппа Молодёжного театра закроет 28-ой театральный сезон несколькими днями ранее, 21 июня. Коллектив также представит премьеру этого сезона – спектакль «Очень простая история».