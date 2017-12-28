В Молодежном театре Уфы начали показ музыкальных сказок для детей

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Каникулы в театре завершатся 8 января.
Молодежный театр республики имени Мустая Карима выпустит две музыкальные сказки для детей: «Щелкунчик» в Большом зале и «Пес Барбос и Новогодний кросс» на Камерной сцене.
В основу инсценировки «Щелкунчика» лежит инсценировка Нины Соболевой. Спектакль ставит режиссер Зиннур Сулейманов. Проект реализуется в рамках федеральной госпрограммы, предусматривающей поддержку и оснащение детских и кукольных театров «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020».
Перед начало спектакля зрителей будет ждать новогодний хоровод со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими персонажами. Каникулы в Молодежном театре проходят 8 января.
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