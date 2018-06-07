Почему в Башкирии возникли проблемы с лекарствами

1.31 Рустэм Хамитов: - По моим данным, сегодня более 600 рецептов не исполнено. То есть более 600 человек не получают лекарства, которые они должны получать. Ситуация пока не выправляется. хотя министр здравоохранения меня заверял, что каждый понедельник, а может быть, и каждый день проводятся оперативные совещания по нормализации ситуации. Но результатов я пока не вижу. Терпеть дальше я не буду.