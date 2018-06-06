Глава Башкирии о перебоях с лекарствами: Терпеть дальше я не буду

Накануне, 5 июня, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан и реализации мероприятий по снижению младенческой смертности. В обсуждении приняли участие члены правительства РБ, представители профильных министерств, ведомств и учреждений здравоохранения.

Глава региона жестко высказался в адрес профильного ведомства, в связи с тем, что ситуация с лекарственным обеспечением всех категорий пациентов – и обычных граждан, и инвалидов, и больных редкими (орфанными) заболеваниями – не улучшается, несмотря на то, что, по словам министра задравоохранения, каждый понедельник или даже каждый день проводятся оперативные совещания по исправлению бедственного положения.

- Результатов я пока не вижу. Терпеть дальше я не буду, - заявил глава республики. - После этого совещания мы должны иметь чёткий план выправления ситуации и оказанию помощи, поддержки нашим гражданам с точки зрения лекарственного обеспечения.

Второй темой для обсуждения стала разработка комплекса мероприятий по снижению младенческой смертности в республике, поскольку Башкирия по этому показателю оказалась в «хвосте» субъектов РФ.

- Несмотря на наши усилия – строительство новых перинатальных центров, направление значительных финансовых ресурсов, – ситуация в этой части продолжает оставаться довольно сложной, - отметил Рустэм Хамитов.

Первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров сообщил, что на конец апреля количество отсроченных рецептов достигло уже, оказывается, 957, а за пять месяцев 2018 года в Минздрав республики поступило 1 133 обращения по поводу ненадлежащего лекарственного обеспечения. По его словам. причин тому много.

Чиновник признал, что, в частности, имела место волокита при подготовке конкурсной документации в соответствии с изменениями в законодательстве. Сотрудники, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности вплоть до увольнения.

Однако на ситуацию, как считает представитель минздрава, также повлияли также проблемы с финансированием и смещение сроков проведения конкурсных процедур на приобретение препаратов по федеральной льготе. К тому же повлиял рост количества пациентов с орфанными заболеваниями.

Чиновник заверил, что в случае отсутствия необходимого на складе проводится госпитализация пациента в профильный стационар. А в целом обеспечение лекарств должно наладиться до конца июня.

Рустэма Хамитова объяснения устроили не полностью.

– Там, где речь идёт о жизни человека, мы не должны экономить. Понимаем, что это дорого, но надо находить варианты решения, работать индивидуально, – подчеркнул он. – Мы должны забыть о сбоях в лекарственном обеспечении как о каком-то кошмаре, который больше никогда не повторится.

Другой заместитель министра здравоохранения РБ Рита Валеева заверила главу Башкирии, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня младенческой смертности. Так, за январь-апрель этого года данны показатель составил 5,8 на тысячу родившихся живыми, что ниже прошлогодних цифр (6,8).

По словам замминистра, по каждому выявленному случаю «принимаются управленческие решения с выявлением системных ошибок».

Для дальнейшего снижения младенческой смертности предлагается дооснастить межрайонные перинатальные кабинеты ультразвуковым оборудованием, подготовить специалистов и в дальнейшем проводить второй скрининг только на базе этих центров. Кроме того, на приобретение необходимого оборудования и дальнейшее развитие перинатального и медико-генетического центров республика выделяет дополнительно 95 и 158 млн рублей соответственно.

Планируется также софинасирование региональной программы по укреплению материально-технической базы детских поликлиник, в нее вошли 39 учреждений здравоохранения. Для этого Башкирии выделены федеральные субсидии в размере 293 млн рублей, а из республиканского бюджета на эти цели направлено 108 млн рублей.

Будет проведен капитальный ремонт двух крупнейших детских учреждений – Республиканской детской клинической больницы и Городской детской клинической больницы № 17 Уфы.