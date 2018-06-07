Госсобрание Башкирии узаконит практику сбора денег с населения

Депутаты комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Госсобрания Башкирии одобрили к принятию в первом чтении проект поправок в региональный закон о местном самоуправлении, сообщили в пресс-службе парламента республики.
Вопрос о самообложении и дальнейшем сборе средств на решение конкретных проблем местного значения вынесут на местный референдум или сход граждан, а сумму разового платежа установят равной для всех жителей муниципального образования, сообщает «Коммерсант-Уфа».
Поправки в законопроект объясняются тем, что самообложение может быть дополнительной гарантией укрепления финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований и увеличит активность и вовлеченность граждан в развитие муниципалитетов.
Напомним, в Татарстане подобный порядок сбора средств действует с 2013 года. Власти республики даже планировали узаконить штрафы от 1 тыс до 2,5 тыс рублей за неисполнение решения референдума и отказ сдавать деньги, но позже отказались. В Госсобрании Башкирии заявляют, что штрафовать граждан за отказ участвовать в самообложении - не планируют.