Госсобрание Башкирии узаконит практику сбора денег с населения

Напомним, в Татарстане подобный порядок сбора средств действует с 2013 года. Власти республики даже планировали узаконить штрафы от 1 тыс до 2,5 тыс рублей за неисполнение решения референдума и отказ сдавать деньги, но позже отказались. В Госсобрании Башкирии заявляют, что штрафовать граждан за отказ участвовать в самообложении - не планируют.