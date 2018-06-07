mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Госсобрание Башкирии узаконит практику сбора денег с населения

7 июня 2018, 13:05
Таким образом на местном уровне часть проблем можно будет решить за счет самообложения граждан.

Депутаты комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Госсобрания Башкирии одобрили к принятию в первом чтении проект поправок в региональный закон о местном самоуправлении, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Вопрос о самообложении и дальнейшем сборе средств на решение конкретных проблем местного значения вынесут на местный референдум или сход граждан, а сумму разового платежа установят равной для всех жителей муниципального образования, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Поправки в законопроект объясняются тем, что самообложение может быть дополнительной гарантией укрепления финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований и увеличит активность и вовлеченность граждан в развитие муниципалитетов.

Напомним, в Татарстане подобный порядок сбора средств действует с 2013 года. Власти республики даже планировали узаконить штрафы от 1 тыс до 2,5 тыс рублей за неисполнение решения референдума и отказ сдавать деньги, но позже отказались. В Госсобрании Башкирии заявляют, что штрафовать граждан за отказ участвовать в самообложении - не планируют.

Материалы по теме
В Башкирии повысят налог на игорный бизнесВ Башкирии предложили ввести налог на бездетностьВ Уфе земельный налог увеличили в два раза
#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48