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Вулкан в Гватемале: Уфимка Виктория Валикова попросила помочь пострадавшим

6 июня 2018, 10:03
Доктор Вика (Виктория Валикова), построившая клинику в Гватемале, примет участие в помощи пострадавшим от извержения вулкана.

Вулкан Фуэго в Гватемале начал извергать огонь, пепел и лаву 3 июня. В результате извержения по меньшей мере 192 человека остаются пропавшими без вести, а число погибших возросло до 73, передает агентство AFP. А последствия извержения затронули более двух миллионов человек.

Уфимка Виктория Валикова, построившая на частные пожертвования клинику в Гватемале, опубликовала на своей странице Вконтакте пост с просьбой о помощи.

Медикорсети доктор Вика рассказала, что она находится пока в Никарагуа, но в скором времени собирается выехать в Гватемалу, чтобы оказывать пострадавшим помощь:

- Мы с Кариной и Ксюшей (врач наш) в Никарагуа, нам нужно было встретиться с деревней, мы им обещали приехать и сделать медицинскую бригаду. А ребята остальные (два врача и медбрат) - в клинике были, в Гватемале. В общем сейчас мы Женю- хирурга, девочку, отправили в госпиталь в Эскуинтлу (это который рядом с вулканом). Остальные двое в клинике продолжают принимать.

- В Гватемале больше 70 человек погибло и будут наверно тысячи, - сообщила Виктория Валикова. - Наши друзья из других НКО ходят ищут трупы. Как мы выберемся из Никарагуа - я тоже поеду в Эскуинтлу помогать.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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