Вулкан в Гватемале: Уфимка Виктория Валикова попросила помочь пострадавшим

- Мы с Кариной и Ксюшей (врач наш) в Никарагуа, нам нужно было встретиться с деревней, мы им обещали приехать и сделать медицинскую бригаду. А ребята остальные (два врача и медбрат) - в клинике были, в Гватемале. В общем сейчас мы Женю- хирурга, девочку, отправили в госпиталь в Эскуинтлу (это который рядом с вулканом). Остальные двое в клинике продолжают принимать.