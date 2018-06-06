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В Башкирии семьям, которые воспитывают 8 детей, выплатят 600 тысяч рублей

6 июня 2018, 17:08
Глава республики Рустэм Хамитов поручил правительству разработать соответствующие изменения.

В Башкирии семьям, воспитывающим 8 несовершеннолетних детей, будут выплачивать по 600 тысяч рублей единовременно. Рустэм Хамитов поручил Правительству республики разработать соответствующие изменения.

Отметим, что раньше пособие выплачивали только семьям воспитывающим 9 детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Башкирии намерены продлить программу по выплате 300 тысяч за первенца. Уже более одной тысячи семей стали участниками программы, которая действует с 2017 года. Рустэм Хамитов выразил надежду, что и в 2018 году программа сработает также успешно.

- На 2019 год мы, может быть, её продлим, обнадежил он собравшихся.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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