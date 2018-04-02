В Башкирии чиновники проволокитили заявку женщины о выплате маткапитала

Напомним, в соответствии с указом главы республики, правом на получение выплаты в 300 тысяч рублей обладают супруги до 35 лет, признанные нуждающимися в жилье. Их заявления должны рассматриваться в месячный срок.

Между тем, чиновники Госстроя волокитили принятие решений по заявкам. К примеру, заявку семьи из Илишевского района рассматривали 4 месяца.

Чиновники незаконно отказали паре с новорожденным ребенком в признании права на получение средств поддержки, необоснованно затребовав дополнительную справку.

В целях защиты прав семьи, проживающей с 6 родственниками в небольшом доме и нуждающейся в улучшении жилищных условий, прокуратура внесла руководителю Комитета представление.