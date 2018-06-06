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В Башкирии на 8 лет продлили реализацию программы «Домокоплект»

6 июня 2018, 12:01
Это позволит помочь решить жилищную проблему более 4 000 семей.

Вчера, 5 июня, на заседании президиума правительства Башкирии приняли проект распоряжения правительства «Об изготовлении и поставке комплектов жилых домов (домокомплектов) из сруба или бруса с пиломатериалами, а также иных альтернативных строительных материалов на 2018-2025 годы».

Программа «Домокомплект» реализуется в республике с 2011 года. В рамках программы семьям, проживающим в сельской местности и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется льготный займ. Условия таковы: на сумму до 300 тысяч рублей сроком на 5 лет с процентной ставкой 5%.

Правительство своим распоряжением продлило действие проекта «Домокомплект» еще на следующие 8 лет.

- Реализация проекта позволит обеспечить «домокомплектами» более 4 000 нуждающихся семей,- сообщил заместитель председателя госкомстроя Башкирии Егор Родин.

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