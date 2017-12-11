В Башкирии в 2017 году на жилье для нуждающихся выделили 2,29 миллиарда

Госкомстрой Башкирии напомнил, кто из жителей республики может получить господдержку на улучшение жилищных условий.

В Башкирии в 2017 году на субсидии гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий предусмотрено 2,29 млрд руб, в том числе 718,8 млн руб федеральных средств, сообщили в госкомитете по строительству и архитектуре республики. На эти деньги власти республики рассчитывают оказать помощь 2507 гражданам из 31 603 человек, нуждающихся в улучшении жилья.

В списке нуждающихся в улучшении жилищных условий - 692 инвалида (по состоянию на 1 февраля). На обеспечение жильем этой категории граждан в этом году, по данным ведомства, было выделено 50 млн руб. Этих денег хватит для того, чтобы обеспечить жильем 46 человек.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день квартиры получили 34 инвалида, им была оказана помощь на общую сумму 34,9 млн руб.

В целом же на субсидию для улучшения жилищных условий в республике могут рассчитывать 14 категорий граждан: