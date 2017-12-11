В Башкирии в 2017 году на жилье для нуждающихся выделили 2,29 миллиарда
В Башкирии в 2017 году на субсидии гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий предусмотрено 2,29 млрд руб, в том числе 718,8 млн руб федеральных средств, сообщили в госкомитете по строительству и архитектуре республики. На эти деньги власти республики рассчитывают оказать помощь 2507 гражданам из 31 603 человек, нуждающихся в улучшении жилья.
В списке нуждающихся в улучшении жилищных условий - 692 инвалида (по состоянию на 1 февраля). На обеспечение жильем этой категории граждан в этом году, по данным ведомства, было выделено 50 млн руб. Этих денег хватит для того, чтобы обеспечить жильем 46 человек.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день квартиры получили 34 инвалида, им была оказана помощь на общую сумму 34,9 млн руб.
В целом же на субсидию для улучшения жилищных условий в республике могут рассчитывать 14 категорий граждан:
- Уволенные с военной службы, и приравненным к ним лица (вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года);
- Подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним лица;
- Признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами;
- Выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, (имеющие право на получение безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья);
- Ветераны Великой Отечественной войны;
- Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
- Молодые семьи;
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Многодетные семьи, имеющие пять и более детей, а также семьи, в которых одновременно родились трое и более детей;
- Граждане, участники системы строительных сбережений;
- Государственные гражданские служащие;
- Предоставление семье единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка;
- Обеспечение жильем отдельных категории граждан, определённых статьей 20.1 Закона Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан».
- С 2017 года обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний (указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ);