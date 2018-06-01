СМИ: в России запретят продавать недостроенное жилье

В беседе с главой государства, кроме чиновников, принимали участие и застройщики. Об этом пишет портал rns.online.

Источник издания сообщил, что строители надеялись на снижение требований к себе со стороны государства, однако эффект получился обратным. Путин выступил против применения практики долевого строительства.

Полный отказ от долевого строительства должен был произойти первого июля 2019 года. В то же время, по словам источника, Путин потребовал от строителей отказаться от него «чуть ли не в этом году».

Участники встречи поговорили и о возможном введении запрета продавать недостроенное жилье. Данный закон может вступить в силу уже с 2020 года.

Собеседник издания добавил, что ужесточение требований властей к застройщикам связано с проблемами крупной строительной компании Urban Group из Московской области. У фирмы приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве. Ведется поиск спонсоров, которые согласятся оплатить достройку домов.