Кирилл Серебренников получил «балетного Оскара» за спектакль о Нурееве

Напомним, ранее сообщалось, что Серебренников стал лауреатом «Золотой маски». Кроме того, его фильм о Викторе Цое «Лето», который скоро выходит на экраны страны, был отмечен и на Каннском кинофестивале. Сейчас режиссер находится под домашним арестом. Следствие полагает, что Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., которые государство выделило в 2011–2014 годы АНО «Седьмая студия» на развитие современного искусства в России. Все фигуранты дела, кроме заключившей сделку со следствием экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.