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Кирилл Серебренников получил «балетного Оскара» за спектакль о Нурееве

6 июня 2018, 09:54
Режиссер Кирилл Серебренников получил приз «Бенуа де ла Данс» за сценографию в спектакле «Нуреев» в Большом театре.

Премьера балетного спектакля «Нуреев» прошла в Большом театре в декабре прошлого года и была связана со скандалом. За три дня до премьеры в июле прошлого года спектакль отменили. Тогда генеральный директор «Большого театра» Владимир Урин рассказал, что перенесли его из-за «сырого» материала.

Некоторые СМИ, в частности, ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщали, что министр культуры РФ Владимир Мединский якобы усмотрел в нем гей-пропаганду.

В этом спектакле Серебренников выступил как режиссер, сценограф и автор либретто. Награду за режиссера, который находится под домашним арестом по делу о «Седьмой студии», получил хореограф спектакля Юрий Посохов. Как сообщает агентство Reuters, «Нуреев» также получил премию в категориях «Лучший композитор», «Лучший хореограф» и «Лучший танцовщик».

Приз «Бенуа де ла Данс» учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (сегодня — Международный союз деятелей хореографии). В том же году он впервые был представлен в Большом театре. В сфере искусства его уже принято считать своеобразным «балетным Оскаром».

Напомним, ранее сообщалось, что Серебренников стал лауреатом «Золотой маски». Кроме того, его фильм о Викторе Цое «Лето», который скоро выходит на экраны страны, был отмечен и на Каннском кинофестивале. Сейчас режиссер находится под домашним арестом. Следствие полагает, что Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., которые государство выделило в 2011–2014 годы АНО «Седьмая студия» на развитие современного искусства в России. Все фигуранты дела, кроме заключившей сделку со следствием экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.

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