Глава Башкирии про набережную: Упустили момент, связанный с содержанием

- Эти 3 км обойдутся бюджету республики в 1,2 млрд рублей. Плюс ещё 500 млн рублей из федерального бюджета. Итого – 1,7 млрд рублей должно было быть освоено в этом году. Но с учётом того, что работы идут с опережением, мы, наверное, освоим в этом году около 2,3-2,4 млрд рублей. Стоимость первой и второй очереди составит примерно 2,5 млрд рублей. Согласен, немаленькие деньги. Но за них город и республика получают современный интересный объект,- уверен Рустэм Хамитов.