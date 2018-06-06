Глава Башкирии о перебоях с лекарствами: Терпеть дальше я не буду

Глава региона жестко высказался в адрес профильного ведомства, в связи с тем, что ситуация с лекарственным обеспечением всех категорий пациентов – и обычных граждан, и инвалидов, и больных редкими (орфанными) заболеваниями – не улучшается, несмотря на то, что, по словам министра задравоохранения, каждый понедельник или даже каждый день проводятся оперативные совещания по исправлению бедственного положения.