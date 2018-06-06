Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга розничных банков

Розничный кредитный портфель Банка на 1.05.2018 г. составил 116,5 млрд рублей, рост показателя составил 35% по сравнению с данными на 1.05.2017 г. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса.
По итогам 2017 года Банк увеличил объемы ипотечного кредитования в 4,5 раза, потребкредитования – в 2 раза, а также вошел в Топ-15 банков по объему автокредитования.*
Финансовый рейтинг Банки.ру обновляется ежемесячно на основании данных 101 формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, а также из данных 123 формы отчетности – расчет собственных средств (капитала) и формы 135 – информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.