В Уфе полиция поймала ночью студента, домогавшегося двух женщин

Как следует из материалов дела, нападения на двух женщин произошли минувшей ночью. Сначала студент напал в подъезде дома на улице Менделеева на 45-летнюю женщину, которая не растерялась и дала отпор, а когда нападавший скрылся, она позвонила в полицию.