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В Уфе полиция поймала ночью студента, домогавшегося двух женщин

5 июня 2018, 16:44
Молодой человек совершил два похожих преступления в течение часа.

Сегодня, 5 июня, ночью полиция задержала молодого уфимца, который подозревается, как следует из официального сообщения, «в попытке совершить действия сексуального характера». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, нападения на двух женщин произошли минувшей ночью. Сначала студент напал в подъезде дома на улице Менделеева на 45-летнюю женщину, которая не растерялась и дала отпор, а когда нападавший скрылся, она позвонила в полицию.

Приметы преступника были переданы всем постам и патрулям.

Буквально через несколько минут в дежурную часть полиции позвонила еще студентка одного из вузов и сообщила о таком же нападении.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы на сей раз успел задержать подозреваемого. Сейчас с ним работают следователи.

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