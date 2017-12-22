В Башкирии женщина за домогательства зарезала 62-летнего насильника

Мужчина получил удар в грудь и скончался на месте.

В Стерлитамакском районе Башкирии задержана 29-летняя девушка подозреваемая в убийстве, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Как рассказали в ведомстве инцидент произошёл во время застолья в одном из домов в Стерлитамакском районе Башкирии.

- Днем 21 декабря, 29-летняя женщина находилась в компании своих односельчан, они выпивали. Когда хозяин ушел спать, один из гостей, 62-летний мужчина, стал домогаться до нее. Женщина схватила нож и нанесла один удар в область груди гостю, - рассказали в следственном комитете.