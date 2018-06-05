Мэр Уфы раскритиковал уфимцев за пьяные оргии на необорудованных пляжах

- Хоть что там делай, хоть китайскую стену возводи, все равно люди туда ходят. Идут иногда с бутылкой в руках. И вне зависимости от времени суток там проходят пьяные оргии. Поэтому попрошу вместе с Центром общественной безопасности привести в порядок не только 9 городских пляжей, но и другие. С официальными местами купания все более-менее понятно. Но люди погибают в других местах! Вот в чем проблема. Все прекрасно все знают, но мы делаем вид, что все хорошо. Формально к власти нет вопросов. Может и хорошо, что сейчас холодно. Никто пока не утонул, - печально заключил Ялалов.