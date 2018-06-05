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Мэр Уфы раскритиковал уфимцев за пьяные оргии на необорудованных пляжах

5 июня 2018, 09:47
Сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы заслушали отчет о подготовке мест для купания.

Всего в Уфе к летнему сезону подготовлено девять мест для купания. О подготовке пляжей рассказал начальник МБУ "Управление гражданской защиты Расим Абдуллин. Доклад подчиненного вызвал у Ялалова критику. В частности, ему не понравилась работа по подготовке к оборудованию городских пляжей. В том числе, пляжей неофициальных.

- Уважаемые главы, к организации временного отдыха горожан надо подойти серьезным образом. Оттарабанили за трибуной и ладно. Ваш отчет - сплошная показуха. Фактически повторилась ситуация прошлого года. Если не можете обеспечить нормальные комфортные условия - закрывайте берега тогда!

Ялалов также отметил, что уфимцы тонут именно на реках с необорудованным, неофициальными пляжами.

- Хоть что там делай, хоть китайскую стену возводи, все равно люди туда ходят. Идут иногда с бутылкой в руках. И вне зависимости от времени суток там проходят пьяные оргии. Поэтому попрошу вместе с Центром общественной безопасности привести в порядок не только 9 городских пляжей, но и другие. С официальными местами купания все более-менее понятно. Но люди погибают в других местах! Вот в чем проблема. Все прекрасно все знают, но мы делаем вид, что все хорошо. Формально к власти нет вопросов. Может и хорошо, что сейчас холодно. Никто пока не утонул, - печально заключил Ялалов.

Напомним, специалисты Управления гражданской защиты города, мэрии Уфы, Роспотребнадзора РБ уже проинспектировали пляжи Уфы.

На Белой будет 2 городских пляжа – «Солнечный» в Кировском районе, «Затон» в Ленинском. На Уфимке три: «Берег солнца» в Октябрьском районе, «Сипайловское Сочи», «Песчаный» в Калининском районе. Официально также разрешены места для отдыха на озерах: «Карьерное» на озере Глубоком в Демском районе, «Кашкадан» в Сипайлово, «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом в Инорсе.

Тем не менее, судя по данным Башгидромета, в Уфе в ближайшее время искупаться не удастся, поскольку в столице и на территории республики ожидаются осадки.

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