В Уфе незаконно организовали платный пляж

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С граждан за вход брали по 50 рублей.
ООО «Резидент» построило базу отдыха «Агидель» на арендованном участке на берегу реки Белой, при этом незаконно огородив забором часть пляжа и взимал входную плату в 50 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По закону граждане имеют право на беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования.
Деятельность организации приостановлена на 30 суток после возбуждения административного дела по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту». Также прокуратура обязала компанию обеспечить доступ к береговой полосе и забор демонтировали.
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