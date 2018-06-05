Через Уфу пройдет международный автопробег

На протяжении автопробега будет проводиться мониторинг международных автомобильных дорог (фото- и видеосъемка) с использованием передвижных современных комплексных дорожных лабораторий (соответствующие замеры ровности, прочности и другие важные транспортно-эксплуатационные показатели дороги).