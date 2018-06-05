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Через Уфу пройдет международный автопробег

5 июня 2018, 12:07
Общая протяженность трассы по территории России от Москвы до границы с Республикой Казахстан составит 2255 км.

6 августа начинается международный автопробег «Безопасные дороги» - путь к увеличению перевозки грузов и пассажиров на автомобильных дорогах стран СНГ, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Маршрут пройдет по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: Москва – Казань - Уфа – Челябинск – Курган – Петропавловск, - Кокшетау – Щучинск – Астана – Балхаш – Алматы – Каракол – Чолпон-Ата – Балыкчи – Нарын – Джалал-Абад – Ош (новая дорога Север – Юг) – Андижан – Ташкент – Самарканд – Навои – Бухара.

На протяжении автопробега будет проводиться мониторинг международных автомобильных дорог (фото- и видеосъемка) с использованием передвижных современных комплексных дорожных лабораторий (соответствующие замеры ровности, прочности и другие важные транспортно-эксплуатационные показатели дороги).

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