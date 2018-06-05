Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за перевод средств на свои карты

Клиентам доступны для оплаты более 17 000 различных услуг. В любое время без комиссии или дешевле, чем в кассе, можно оплачивать не только мобильную связь, но и штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ. Также пользователям Интернет-банка и Мобильного банка УРАЛСИБ доступны акционные предложения. Курс обмена валюты выгоднее курса, установленного в кассе. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями акции можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».