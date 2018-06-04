Викинги, Кутузов, Вторая Мировая: в Башкирии прошел фестиваль Река времени

- Я сегодня в роли предводителя стрелецкой дружины, если переводить на современный язык, то я сержант или командир отделения. На голове вы видите шапку, где изображена корона, означающая начальный чин. У меня свой отряд из десяти стрелков, пяти мушкетеров и шести пушкарей. Мы защищаем государеву сторону от нападений беспредельщиков, - рассказал нам один из активистов военно—исторического клуба «Бирские стрельцы».