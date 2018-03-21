Актер сериала «Золотая Орда» Марат Абдрахимов: Мне не стыдно за свою работу

На Первом канале началась вторая неделя показа многосерийного фильма «Золотая Орда» Тимура Алпатова. Премьеру картины обещали показать еще осенью 2017 года, но состоялась она накануне предвыборной недели. Такой вот наивный и неприкрытый политический ход - отвлечь людей зрелищем, да еще каким: сказом про мудрого русского князя, который должен объединить всех.

Продюсеры обещали сначала исторический сериал, но решили продолжать в жанре фэнтези.

Впервые на российском канале - "нашествие" родных тюркских лиц – блистательный "казахский" десант, красавицы из Татарстана Эльмира Калимуллина и Нафиса Хайруллина, якутянка Лена Куо в роли старшей жены хана Берке, сам хан Берке – родом из Альметьевска Рамиль Сабитов (который, кстати, сыграл одну из главных ролей и в уфимском сериале "И это все Роберт").

За Башкортостан, по его собственному выражению, "отдувался" московский актер театра и кино Марат Абдрахимов, которому досталась запоминающаяся, яркая роль хозяина гарема хана Берке.

- Что ты сам ожидал от сериала и что тебе говорят зрители?

- Высказывания абсолютно разные, кому-то очень нравится, говорят, затянуло и интересно, что будет дальше. Есть и недовольные, но это нормально, - все люди разные, каждый имеет право на свое мнение. Жалко только, не услышал конструктивной критики, а она самая полезная над работой над ошибками. Интересный факт, что в большей степени жители тюркских регионов сравнивают "Золотую Орду" с турецким сериалом "Великолепный век". Русскоязычная Европа и Америка сравнивают с "Играми престолов".

Мы же, актеры, после окончания съемок, очень ждали процесс монтажа. Всем было интересно, что же получится. Весь наш дружный актерский состав очень и очень переживал, потому что снималось все в тяжелых условиях, каждый вкладывал все силы и душу. В процессе озвучки я очень расстроился. Мне казалось, что я все испортил, все сделал не так. Но после показа я не поверил глазам. Оказалось, что все не так плохо. Не стыдно за собственную свою работу. Есть моменты, где можно было лучше сделать, но идеала не бывает.

Очень нравится работа моих коллег, друзей. Я вижу, как многому мне в кино еще предстоит научиться. Мы в чате держим связь и во время просмотра часто обмениваемся мнениями. Это тоже своего рода работа над ошибками.

- Ты бы хотел продолжения?

- Было бы здорово! Очень хотелось бы. Но это зависит не от нас.

- В интервью татарская актриса Эльмира Калимуллина рассказывала о непростых погодных условиях...

- Снимали Орду в Крыму под Керчью, в поселке Золотое. Осень, сильные пронизывающие ветра, дожди. Солнечный день короткий, снимали с 6 утра. У меня был теплый костюм, а вот у девушек… На них было даже холодно смотреть... Но тут пришла Юля Пересильд и принесла пакетики, которые, если разломать, становятся грелками. Она не только сама этим пользовалась, но и щедро делилась. Этим и спасались. А еще Юля рассказывала смешные истории, мы все время подбадривали друг друга. Несмотря на все сложности, было весело. После окончания съемочной смены мы пели, устраивали танцевальные батлы, общались, обсуждали актерские техники, школы...

- «Золотая Орда» сдружила актеров разных тюркских стран. Это был великолепный шанс показаться на большом экране многим талантливым людям со всей страны и бывшего СНГ. Конечно же, хочется, чтобы на экранах центральных каналов были разные лица - и в сериалах, и в больших фильмах. Как ты думаешь, станет ли тенденцией показывать все разнообразие евразийского пространства в российских проектах?

- Я очень на это надеюсь! Да, казахский десант был очень мощным. И молодой хан Менгу, в исполнении Санжара Мади. Сильный, властный, умный, готовый на риск ради победы. В роли ханши Айжан - молодая, очень талантливая Дина Тасбулатова.

Надеюсь, ее ждет большое будущее! Наргиз сыграла Аружан Джазильбекова – она уже известная актриса и модель Казахстана. Ребята за этот год снялись во многих фильмах как Казахстана, так и России. Ну и три татарских актера - великий хан Берке, актриса театра Камала Нафиса Хайрулина - служанка Айша и финалистка первого сезона "Голоса" - певица Эльмира Калимуллина в роли Зейнаб. За Башкортостан я "отдувался" один.

- Есть новые предложения в кино?

- После Орды была еще работа в полнометражном фильме "Подкидыш" и небольшие роли в сериалах. Но сейчас я сосредоточен на театре. Помимо текущего репертуара, репетирую в независимой театральной компании Оксаны Мысиной.

- Удачи тебе, Марат, и новых ролей!

- Да, конечно – уверен, что всем понравится. Дальше вас ждет еще много неожиданных поворотных сюжетов. Приятного всем просмотра, рахмат!

Справка.

Марат Абдрахимов родился в с. Исянгулово Зианчуринского района РБ в музыкальной семье. После окончания Уфимского училища искусств, уехал покорять "первопрестольную". Закончил факультет музыкального театре ГИТИС (РАТИ). Исполнил главную роль в спектакле «Женитьба Фигаро» Театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Играл в спектаклях «Ромео и Джульетта» и «Калигула» Театра наций.

Работы в кино: «Убийство на озере», «Черкизона. Одноразовые люди», «Тихая охота». Работал в театре-кабаре «Летучая мышь». Исполнял ведущие роли в мюзиклах «Норд-Ост», «12 стульев», «CATS», «MAMMA MIA!», «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «Godspell».