Наполеон и викинги: в Башкирии пройдет масштабный фестиваль реконструкции
В программе - масштабная реконструкция эпизода Курской битвы 1943 года, воинские традиции викингов XI века, схватка наполеоновской армии с русской армией 1812 года и многое другое.
В Бирском районе в деревне Десяткино с 1 по 3 июня пройдет третий студенческий фестиваль исторической реконструкции «Река времени-2018», посвященный столетию образования Башкирии, 350-летию основания Бирской крепости и 75-летию Курской битвы.
В прошлом году в «Реке времени» приняли участие более 100 реконструкторов из шести регионов России и более 250 студентов БашГУ. Всего фестиваль поселили пять тысяч зрителей. В текущем году в фестивале примут участие 400 реконструкторов из 15 регионов России. Ожидаемое количество зрителей – более семи тысяч человек.
Организаторы сообщают, что впервые в Башкирии зрители увидят быт, культуру и воинские традиции викингов XI века, битвы государевых и служивых людей XVII века, схватку наполеоновской армии с русской армией 1812 года и масштабную реконструкцию эпизода Курской битвы 1943 года. Также будут представлены народные промыслы народов республики, старинные игры, музыкальная культура прошлых эпох.
Фестиваль «Река Времени -2018» организован Башкирским государственным университетом, военно-историческим клубом «Бирские стрельцы» при поддержке Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму, администрации Бирского района, Центра развития туризма РБ.