Наполеон и викинги: в Башкирии пройдет масштабный фестиваль реконструкции

В Бирском районе в деревне Десяткино с 1 по 3 июня пройдет третий студенческий фестиваль исторической реконструкции «Река времени-2018», посвященный столетию образования Башкирии, 350-летию основания Бирской крепости и 75-летию Курской битвы.

В прошлом году в «Реке времени» приняли участие более 100 реконструкторов из шести регионов России и более 250 студентов БашГУ. Всего фестиваль поселили пять тысяч зрителей. В текущем году в фестивале примут участие 400 реконструкторов из 15 регионов России. Ожидаемое количество зрителей – более семи тысяч человек.

Организаторы сообщают, что впервые в Башкирии зрители увидят быт, культуру и воинские традиции викингов XI века, битвы государевых и служивых людей XVII века, схватку наполеоновской армии с русской армией 1812 года и масштабную реконструкцию эпизода Курской битвы 1943 года. Также будут представлены народные промыслы народов республики, старинные игры, музыкальная культура прошлых эпох.