В Рио-де-Жанейро станцевали башкирский танец возле статуи Иисуса Искупителя

Напомним, гастроли ансамбля танца имени Файзи Гаскарова в Бразилии проходили в период с 10 по 31 мая. Артисты ансамбля выступили с сольными концертами в городах Рибейран-Прету, Сантос, Кампинас, Уберландия, Гояния, Витория, Рио-де-Жанейро, Ново-Хамбурго и Порту-Алегри. Для выступлений перед бразильской публикой была подготовлена программа из двух отделений, туда войдут башкирские танцы из золотого наследия Гаскарова и танцы народов России.