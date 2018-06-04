В начале недели в Башкирии ожидается теплая дождливая погода

С 4 по 6 июня в Башкирии установится теплая погода, сообщают синоптики Башгидрометцентра.
4 июня днем ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +19+24°C, ночью +4+9°C. Ветер будет юго-западным умеренным с порывами до сильного.
5 июня местами пройдут кратковременные дожди, по северо-западу до умеренных, грозы, днем по юго-востоку без осадков. Днем температура воздуха составит +21+26°C, ночью +8+13°C.
6 июня днем будет +25+30°C, ночью +11+16°C, однако синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни и даже град. Ветер будет южным, юго-западным умеренным, а при грозах с порывами до сильного.