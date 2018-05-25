Башкирию в выходные ждут дожди

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В воскресенье, 27 мая, на территории республики ожидается незначительное потепление от 18 до 22 градусов.
Согласно прогнозам специалистов Башгидромета, на территории республики ожидаются кратквоременные дожди.
26 мая температура воздуха ночью +2,+7 градусов, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3. Днем 11-16 градусов», — сообщили метеорологи.
В воскресенье, 27 мая, ночь ожидаются дожди, днем возможны небольшие осадки. Столбики термометров опустятся до +1, +6 градусов, днем потеплеет до 22 градусов.
В воскресенье осадков не ожидается.
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