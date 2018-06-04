В Башкирии заблокируют 20 сайтов с экстремистскими песнями и текстами

Мелеузовская межрайонная прокуратура добилась блокировки 20 сайтов, содержавших экстремистские материалы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Уточняется, что информация, размещенная на сайтах, по решению судов была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов. Интересно, что, по данным прокуратуры, наибольшее количество выявленных экстремистских материалов было размещено на музыкальных сайтах, ими оказались песни, публично оправдывающие террористическую деятельность и возбуждающие расовую, национальную или религиозную рознь.
Сайты-нарушители при этом работали в свободном режиме, доступ к ним имели любые, в том числе несовершеннолетние интернет-пользователи.
Сейчас доступ к информационным ресурсам заблокирован Роскомнадзором.