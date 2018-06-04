В Башкирии больше половины внебрачных детей рождены юными мамами

В целом в 2017 году в Башкирии стало чуть меньше случаев, когда в семьях рождались вторые дети - 40,1% (в 2016 году их было 42,9%, в 2015 году – 42,4%, а в 2010 году – 36,3%), а вот третьих и последующих рождений стало, наоборот, больше - 22% (в 2016 году было 19,9%, в 2015 году - 18,8%, в 2010 году – 16%).