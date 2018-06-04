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«Новые Известия» обнаружили «настоящий Форбс» и «новых дворян»

4 июня 2018, 10:15
Издание провело анализ, какими деньгами распоряжаются дети высокопоставленных чиновников.

«Новые Известия» опубликовали статью «Рейтинг «Новые дворяне»: дети чиновников контролируют триллион». Причиной для публикации стал материал фонда «Петербургская политика» «Преемники 2.0 (аристократы)», в котором было отмечено, что «вариант использования «аристократического» (в другой терминологии «династического») критерия при кадровых решениях не рассматривается российским руководством как заведомо неприемлемый и неуместный».

Речь идет о карьерном росте детей высокопоставленных российских чиновников. «Новые Известия» в свою очередь проанализировали то, какими деньгами распоряжаются дети российских чиновников, находясь во главе министерств, госкорпораций и банков.

Как выяснило издание, пять самых влиятельных людей из этого списка ежегодно распределяют более триллиона рублей.

Полную версию исследования можно прочитать на сайте «Новых Известий».

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