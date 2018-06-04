«Новые Известия» обнаружили «настоящий Форбс» и «новых дворян»

«Новые Известия» опубликовали статью «Рейтинг «Новые дворяне»: дети чиновников контролируют триллион». Причиной для публикации стал материал фонда «Петербургская политика» «Преемники 2.0 (аристократы)», в котором было отмечено, что «вариант использования «аристократического» (в другой терминологии «династического») критерия при кадровых решениях не рассматривается российским руководством как заведомо неприемлемый и неуместный».