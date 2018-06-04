На этой неделе в Башкирии будут работать шесть дней

В Башкирии в июне также предстоит отметить еще один праздник – Ураза-байрам, он приходится на пятницу, 15 июня. Поэтому следующая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней,13 и 14 июня. Затем жителям Башкирии снова предстоит отдыхать три дня подряд, с 15 по17 июня.