Агентство Fitch Ratings повысило прогноз по рейтингу Башкирии

Также на сайте уточнили, что республика на сегодняшний день имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Российской Федерацией, Республикой Татарстан, Тюменской областью, Ямало-Ненецким автономным округом, городами Москва и Санкт-Петербург.