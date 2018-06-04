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Агентство Fitch Ratings повысило прогноз по рейтингу Башкирии

4 июня 2018, 16:09
Прогноз со «Стабильного» изменен на «Позитивный».

Как сообщили в правительстве республики, долгосрочный кредитный рейтинг Башкортостана подтвержден на уровне «ВВВ-». Такое решение вынесено 1 июня 2018 года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.

По оценке аналитиков агентства среди положительных факторов, которые повлияли на улучшение позиций стали высокие показатели исполнения бюджета, низкий уровень долговой нагрузки, взвешенная бюджетная политика, а также устойчивое развитие экономики, сообщили в правительстве.

Также на сайте уточнили, что республика на сегодняшний день имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Российской Федерацией, Республикой Татарстан, Тюменской областью, Ямало-Ненецким автономным округом, городами Москва и Санкт-Петербург.

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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