В Уфе осудили обвиняемых в мошенничестве сотрудников МЧС

Суд назначил наказание начальнику отделения надзорной деятельности МЧС России по РБ в виде 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах МЧС России сроком на 3 года.