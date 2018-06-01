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В Башкирии найдена 11-летняя пропавшая девочка

1 июня 2018, 22:24
Лика Бограмова пропала в поселке Иглино два дня назад.

Сегодня, 1 июня, стало известно, что полиции и волонтерам удалось-таки отыскать 11-летнюю Лику Бограмову, которая пропала почти двое суток назад, 30 мая, из квартиры подруги своей матери в поселке Иглино.

Напомним, как сообщалось в группе поиска пропавших людей в Башкирии, исчезновению девочки предшествовали несколько странные обстоятельства. Мать оставила 11-летнюю дочку в квартире у своей подруги в Иглино и ушла по своим делам. А вернувшись, не застала ни женщину, ни свою дочь.

Поисками девочки занимались полицейские, родные и волонтеры. Из Управления уголовного розыска МВД по РБ в Иглино была направлена на поиски группа сотрудников. И вот сегодня под вечер стало известно, что девочка найдена. По предварительным данным, она вместе с подругой матери ездила в Челябинскую область. С Ликой, ее мамой и подругой матери общаются полицейские.

Не исключено, что для них этот инцидент обернется серьезными последствиями. Как сообщала «Комсомольская правда», о семье девочки знакомые отзывались не очень-то лестно. Говорили, что родные Лики почти всегда находятся в алкогольном опьянении. Односельчанка сообщила в соцсетях, что мама Лики практически каждый день разгуливает по станции в поисках спиртного.

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