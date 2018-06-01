В Башкирии найдена 11-летняя пропавшая девочка

Поисками девочки занимались полицейские, родные и волонтеры. Из Управления уголовного розыска МВД по РБ в Иглино была направлена на поиски группа сотрудников. И вот сегодня под вечер стало известно, что девочка найдена. По предварительным данным, она вместе с подругой матери ездила в Челябинскую область. С Ликой, ее мамой и подругой матери общаются полицейские.