Полицейские Башкирии разыскивают пропавшую 11-летнюю школьницу из Иглино

Поисками девочки занимаются полицейские, родные и волонтеры. Из Управления уголовного розыска МВД по РБ в Иглино направлена группа сотрудников.

Приметы девочки: рост около 140-145 см, плотного телосложения, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета: темно-синяя ветровка с капюшоном, юбка в черно-белую клетку, колготки синие, кофта черная, рубашку в красную клетку, белые балетки.

Особые приметы: на предплечье левой руку имеется послеоперационный шрам.