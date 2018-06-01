Полицейские Башкирии разыскивают пропавшую 11-летнюю школьницу из Иглино

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Мать оставила 11-летнюю Лику Бограмову в квартире у своей подруги в Иглино и ушла. Однако, вернувшись, не застала ни женщину, ни свою дочь.
Поисками девочки занимаются полицейские, родные и волонтеры. Из Управления уголовного розыска МВД по РБ в Иглино направлена группа сотрудников.
Приметы девочки: рост около 140-145 см, плотного телосложения, волосы темные длинные, глаза карие.
Была одета: темно-синяя ветровка с капюшоном, юбка в черно-белую клетку, колготки синие, кофта черная, рубашку в красную клетку, белые балетки.
Особые приметы: на предплечье левой руку имеется послеоперационный шрам.
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Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба позвонить по тел. 279-39-02 (дежурная часть МВД по РБ) или 279-32-92 (телефон доверия МВД по РБ).
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