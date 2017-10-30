Под Кемерово наркоман похитил 11-летнюю девочку

В Яшкинском районе Кемеровской области 28-летний мужчина подошел на улице к девочке 11-ти лет и силой увел к себе в дом.

Как пишет издание Dni.ru, ребенок читал книгу, когда к ней подошел мужчина.

Девочка испугалась и поэтому не оказала сопротивления. После этого мужчина потребовал, чтобы ребенок продолжил чтение. Когда он отвлекся, девочка смогла убежать.