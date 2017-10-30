Под Кемерово наркоман похитил 11-летнюю девочку
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В Яшкинском районе Кемеровской области 28-летний мужчина подошел на улице к девочке 11-ти лет и силой увел к себе в дом.
Как пишет издание Dni.ru, ребенок читал книгу, когда к ней подошел мужчина.
Девочка испугалась и поэтому не оказала сопротивления. После этого мужчина потребовал, чтобы ребенок продолжил чтение. Когда он отвлекся, девочка смогла убежать.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Оказалось, что мужчина принимает наркотики и нуждается в лечении. Но при общении с ребенком он находился во вменяемом состоянии.
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