УРАЛСИБ вошел в ТОП-15 прибыльных российских банков по итогам 4 месяцев

Показатель чистой прибыли Банка на 1.05.2018 г. составил 4,65 млрд рублей, рост показателя составил 30% по сравнению с данными на 1.04.2018 г. Рост прибыли Банка УРАЛСИБ обусловлен результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. 29 мая международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз рейтингов Банка УРАЛСИБ до «Позитивного», отметив, что повышение рейтинга связано с ожиданиями экспертов агентства, что УРАЛСИБ продолжит восстанавливать свою бизнес-модель и укреплять положение на рынке в ближайшие 12 месяцев.