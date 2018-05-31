Ольга Бузова о концерте в Уфе: «Организация — топ!»

Между тем, сами организаторы уфимского концерта обвинили певицу в непорядочности. Связано это было с тем, что Ольга отложила концерт на полтора часа и не дала автографы детям-инвалидам, которые ждали ее очень долго. О том, что произошло на концерте Ольги Бузовой в Уфе, рассказала гендиректор канала MTVmix Евгения Машко.