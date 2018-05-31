Ольга Бузова о концерте в Уфе: «Организация — топ!»

В своем влоге телеведущая рассказала, что в башкирской столице ее приятно удивила организация ее шоу.
- Организация в Уфе — просто топ! - заявила она и отметила, что к ее приезду в гримерке концертной площадки было все готово.
В отеле, где остановилась Ольга с командой, ее встретили чак-чаком и игрой на курае. Заслуженный артист республики, известный кураист Азат Бикчурин сыграл мелодию хита Ольги «Мало половин». Позже он признался, что вообще не знаком с творчеством Бузовой. В номере отеля певицу ждали сувениры и сладкое.
Между тем, сами организаторы уфимского концерта обвинили певицу в непорядочности. Связано это было с тем, что Ольга отложила концерт на полтора часа и не дала автографы детям-инвалидам, которые ждали ее очень долго. О том, что произошло на концерте Ольги Бузовой в Уфе, рассказала гендиректор канала MTVmix Евгения Машко.
- Концерт прошел хорошо, Ольга собрала более тысячи фанатов, и она действительно выкладывается на сцене. Она набрала много работы, поэтому перед выступлениями отсыпается и опаздывает на концерты. Но в этом зрители не виноваты, - рассказывает Евгения.
Напомним, вышедшая на сцену на полтора часа позже объявленного времени Ольга Бузова объяснила это "задержкой по техническим причинам, не зависящим от нее". По словам же организаторов, она в это время курила кальян и делала мейк.
Машко также обратилась к организаторам ее концертов в других городах, попросив взвесить все “за и против” в организации концерта, подчеркнув, что трудно выполнить “кабальные условия технического, бытового и финансового райдера”.
"Ольга, безусловно, хорошая девушка, но с нереальными замашками капризной, истеричной звезды”, - отмечает Евгения и осуждает, в частности, тот факт, что певица называет себя вторым человеком в стране после Путина.
Кроме всего прочего, организаторы концерта попросили команду Ольги Бузовой выделить бесплатные билеты детям-фанатам из детских домов. На что им ответили: "Выделяйте из своих карманов" и предоставили билеты только для своей фан-группы, которая формирует контент в соцсетях. В итоге детям-сиротам билеты приобрели организаторы за свой счет.
Сама певица в своем влоге осталась очень довольно Уфой и публикой.
- Я совсем не спала, но когда вышла к вам, не знаю, что со мной происходит... Уфа, спасибо! У вас такая мощная энергетика! - провозгласила певица.